Шольц может скоро встретиться с Путиным: ему нужна эта встреча только для одного

Канцлер Германии Олаф Шольц до парламентских выборов в своей стране, которые запланированы 23 февраля, может провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Шольц пытается позиционировать себя как миротворца, который стремится к скорейшему завершению российско-украинской войны.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, руководитель Центра стратегии и анализа Игорь Чаленко, напомнив, что сначала канцлер Германии провел телефонный разговор с российским диктатором. Впоследствии сообщил, что давать Украине Taurus не будет. Следующим шагом может стать его встреча с Путиным.

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Шольц все понял еще во время звонка Путину

Действия Шольца призваны усилить его образ миротворца, чтобы показать немецким избирателям, что канцлер делает все, чтобы война в Украине не расползлась дальше и закончилась.

Никакого дипломатического результата от этой встречи, вероятно, не будет. Но она будет иметь влияние на немецких избирателей, которые сегодня поддерживают позицию завершения войны при любых условиях,

– озвучил Чаленко.

Партия Шольца, Социал-демократическая (SPD), находится сейчас на 3 позиции рейтинга. Возможно, его действия, в частности встреча с Путиным, позволят добавить 1 – 2% своей партии для того, чтобы хотя бы немножко опередить "Альтернативу для Германии" (AfD), которая сейчас занимает 2 место.

Даже во время прошлого звонка к Путину Шольц прекрасно понял, что позиция российского диктатора никоим образом не изменилась. То, что сейчас отстаивает Запад, никак не артикулируется с видением кремлевского режима,

– заметил Чаленко.

Поэтому, по мнению политолога, Шольц в настоящее время работает в собственных интересах для успеха на выборах. Чаленко также считает, что не факт, что его встреча с Путиным состоится, потому что подобные заявления от немецкой оппозиционной партии ХДС по этому поводу – это тоже элемент предвыборной борьбы.