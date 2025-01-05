Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, керівник Центру стратегії та аналізу Ігор Чаленко, нагадавши, що спочатку канцлер Німеччини провів телефонну розмову з російським диктатором. Згодом повідомив, що давати України Taurus не буде. Наступним кроком може стати його зустріч з Путіним.

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Шольц все зрозумів ще під час дзвінка Путіну

Дії Шольца покликані посилити його образ миротворця, аби показати німецьким виборцям, що канцлер робить все, аби війна в Україні не розповзлася далі та закінчилася.

Жодного дипломатичного результату від цієї зустрічі, ймовірно, не буде. Але вона матиме вплив на німецьких виборців, які сьогодні підтримують позицію завершення війни за будь-яких умов,

– озвучив Чаленко.

Партія Шольца, Соціал-демократична (SPD), перебуває нині на 3 позиції рейтингу. Можливо, його дії, зокрема зустріч з Путіним, дозволять додати 1 – 2 % своїй партії для того, щоб хоча б трошки випередити "Альтернативу для Німеччини" (AfD), яка нині посідає 2 місце.

Навіть під час минулого дзвінка до Путіна Шольц прекрасно зрозумів, що позиція російського диктатора жодним чином не змінилася. Те, що зараз відстоює Захід, ніяк не артикулюється з баченням кремлівського режиму,

– зауважив Чаленко.

Тому, на думку політолога, Шольц наразі працює у власних інтересах задля успіху на виборах. Чаленко також вважає, що не факт, що його зустріч з Путіним відбудеться, бо подібні заяви від німецької опозиційної партії ХДС щодо цього – це теж елемент передвиборчої боротьби.