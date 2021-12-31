Шольц в своем первом новогоднем поздравлении вспомнил об Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц записал первое новогоднее поздравление на посту канцлера. В нем заявил, что угроза российского вторжения в Украину приносит для Европы новые вызовы.

В части речи, которая касалась внешней политики страны, Шольц выступил за "суверенную, единую сильную Европу".

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В новогоднем поздравлении Шольц вспомнил Украину

Новый канцлер Германии в новогоднем поздравлении напомнил, что трансатлантическое сотрудничество имеет важное значение для безопасности в Европе и за ее пределами.

Что касается Украины, то сейчас мы сталкиваемся с новыми вызовами,

– отметил Шольц.

Из-за опасений Запада, что Россия может напасть на Украину, политик подчеркнул, что "нерушимость границ является ценным активом и не подлежит обсуждению".

Председательство Германии в группе послов G7

Канцлер также напомнил, что с 1 января 2022 года Германия возглавит группу послов G7 в Украине.

"Мы используем наше председательство для того, чтобы этот клуб государств превратился во флагман климатически нейтрального хозяйствования и справедливого мира", – добавил политик.

К слову, до сих пор голосовало посольство Великобритании.

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