Встреча Шольца с Байденом: международник заметил любопытное изменение вектора Берлина
Канцлер Германии Олаф Шольц намерен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Взаимодействие Германии с США сейчас гораздо более эффективно, чем за предыдущие годы.
Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. По его словам, на встрече будут обсуждать вероятные поставки самолетов Украины, но все будет зависеть от ситуации на фронте весной.
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Ориентиры Германии сместились
Богдан Ференс напомнил, что позиция Германии отличалась от США, а взаимоотношения между странами были напряженными. Это было при руководстве Ангелы Меркель и Дональда Трампа на фоне усиления зависимости Европы от энергоносителей из России.
"Сейчас мы видим, что ситуация кардинально изменилась и США сейчас являются одним из важнейших поставщиков сжиженного газа в европейские страны. Поэтому здесь зависимость и Европы, и Германии в контексте НАТО и США в противостоянии России усилилась", – сказал Ференс.
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Теперь НАТО – это ключевое объединение, которое соответствует рискам и угрозам, которые складываются в мире, а потому сближение позиций Германии и США – вполне закономерно.
Что делать с Китаем
Богдан Ференс рассказал, что, как правило, партнеры Украины более решительно настроены поставлять Украине вооружение именно в случае эскалации, а когда ситуация более или менее стабилизируется, решения затягиваются по времени.
Эксперт-международник считает, что на встрече с Шольцом с Байденом будет обсуждаться вопрос взаимодействия с Китаем, поскольку Шольц совершал визит в КНР, за что его сильно критиковали.
Тогда было понимание у немцев, что с Си Цзиньпинем нужно коммуникировать и пытаться покинуть это окно коммуникаций, чтобы не допустить еще большего сближения Китая и России,
– сказал Ференс.
Он уверен, что тема угрозы со стороны Китая будет ключевой между Германией и США.
Олаф Шольц встречается с Джо Байденом: что известно
- Канцлер Германии совершает краткий визит в США. Перед отлетом он назвал трансатлантическое партнерство за последний год "более тесным и доверительным, чем когда-либо", а сами Соединенные Штаты – "самым главным союзником".
- Главная цель поездки – разговор с Джо Байденом в Белом доме. Других мер, кроме переговоров с глазу на глаз и в расширенном круге не предусмотрено.
- В Белом доме сообщили, что Шольц и Байден обсудят свои разговоры с Владимиром Зеленским, саммит НАТО и отношения с Китаем.