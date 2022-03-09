Шон Пенн поговорил с Ермаком о таких нужных польских самолетах, которые "где-то застряли"

Российские оккупанты бомбят мирные города, поэтому задержки с передачей самолетов могут стоить сотен жизней мирных жителей.

Американский актер Шон Пенн всячески поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. Ранее актер призвал немедленно передать нам истребители, чтобы наша армия могла получить преимущество над врагом в небе.

Важно Россияне заранее знали, что бомбят именно роддом: о нем заговорили за 4 часа до атаки

Разговор Пенна с Ермаком

Звездный актер связался с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Он считает, что столь нужные истребители застряли где-то в бюрократической цепочке между правительствами США и Польши.

Шон Пенн убежден, что общественный резонанс сможет ускорить процесс, ведь пока чиновники затягиваются, в Украине гибнут мирные жители.

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