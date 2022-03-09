Американський актор Шон Пенн усіляко підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами. Раніше актор закликав негайно передати нам винищувачі, щоб наша армія могла здобути перевагу над ворогом у небі.

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Розмова Пенна з Єрмаком

Зірковий актор зв'язався з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Він вважає, що такі потрібні винищувачі застрягли десь у бюрократичному ланцюжку між урядами США та Польщі.

Шон Пенн переконаний, що громадський резонанс зможе прискорити процес, адже поки чиновники зволікають, в Україні гинуть мирні мешканці.

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