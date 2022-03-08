"Шотландцы по делу": яркое видео добровольцев, воюющих против российских оккупантов

Борьба Украины против российских оккупантов вдохновила весь цивилизованный мир. К нам прибывают добровольцы, которые готовы бить врага бок о бок с украинскими героями.

Весь цивилизованный мир встал на сторону Украины в борьбе с российскими оккупантами. Пока НАТО и США тянут с решением о "закрытом небе", на помощь ВСУ со всего мира едут добровольцы, которые не могут равнодушно смотреть на подлое нападение российских орков и обстрелы мирного населения.

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Шотландцы в деле

Помочь ВСУ бить врага приехали и добровольцы из Шотландии. Одному из них 61 год, но он готов давать отпор врагу.

Я сделаю все возможное, чтобы остановить русских,

– пообещал воин.

Свое обращение шотландцы завершили лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Обращение шотландских добровольцев: видео

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