В Шотландии украинка прочитала "Заповіт" возле консульства России: эмоциональные фото, видео
Источник:телеграм Энергоатом
Вероломная война России против Украины всколыхнула весь мир. Во многих странах мира проходят массовые митинги в поддержку Украины.
В шотландском городе Эдинбург украинка выступила на митинге в поддержку Украины возле консульства государства-агрессора
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Украинка прочитала "Заповіт" россиянам
Девушка из Николаева в традиционной вышиванке и веночке эмоционально прочитала "Заповіт" Тараса Шевченко перед консульством Российской Федерации.
Ее поддержали аплодисментами и лозунгами "Слава Украине" участники митинга.
Украинка прочитала "Заповіт" россиянам/ Getty Images
Украинка прочитала "Заповіт" россиянам / Getty Images
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