Шотландия и Уэльс готовы разместить несколько тысяч украинских беженцев

Шотландия и Уэльс заявили, что готовы принять несколько тысяч беженцев из Украины. Такое решение приняли в рамках программы Homes for Ukraine.

Соответствующее решение страны уведомили в совместном заявлении их правительств. Известно, что власти не будут заниматься размещением людей.

Заметьте "В этот момент я решил бежать": как Львов принимает беженцев со всей страны

Шотландия и Уэльс примут украинских беженцев

Правительства Шотландии и Уэльса готовы принять 4 тысячи беженцев из Украины в рамках программы Homes for Ukraine,

– говорится в сообщении.

Эта программа предусматривает, что беженцы могут договориться о размещении с физическими или юридическими лицами. Известно также, что:

Шотландия примет 3 тысяч граждан Украины;

Уэльс – 1 тысячу человек.

Агентство ООН по миграции заявило, что ориентировочно 6,5 миллиона украинцев стали внутренними переселенцами и 3,2 миллиона человек – выехали за границу.

Сколько миллионов уехали из Украины с начала войны – смотрите видео