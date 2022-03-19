Відповідне рішення країни повідомили у спільній заяві їхніх урядів. Відомо, що влада не займатиметься розміщенням людей.

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Шотландія та Уельс приймуть українських біженців

Уряди Шотландії та Уельсу готові прийняти 4 тисячі біженців з України в межах програми Homes for Ukraine,

– мовиться у повідомленні.

Ця програма передбачає, що біженці зможуть домовитись про розміщення з фізичними чи юридичними особами. Відомо також, що:

Шотландія прийме 3 тисячі громадян України;

Уельс – 1 тисячу осіб.

Агентство ООН з питань міграції заявило, що орієнтовно 6,5 мільйона українців стали внутрішніми переселенцями та 3,2 мільйона людей – виїхали за кордон.

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