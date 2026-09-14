Об этом сообщает издание Sky News.

Что происходит в Великобритании?

Первые министры Шотландии Джон Свинни, Уэльса Рун ап Иорверт и Северной Ирландии Мишель О'Нил впервые в истории выступили в качестве единой проевропейской силы на пресс-конференции в Кардиффе.

К саммиту также присоединилась лидер партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд, которая назвала это событие решающим моментом для конституционного развития всего государства.

Участники встречи призвали лондонское правительство подготовиться к возможным конституционным изменениям в каждой юрисдикции.

Несмотря на то, что Шотландская национальная партия стремится к независимости Шотландии, "Плейд Кимру" рассчитывает на суверенитет Уэльса, а "Шинн Фейн" выступает за воссоединение Ирландии, лидеры согласовали совместный план действий.

Общая экономика и курс на Брюссель

Подписанный меморандум о взаимопонимании предусматривает сотрудничество в целях укрепления экономики, развития собственных энергетических ресурсов и продвижения интересов своих наций.

Отдельным пунктом в документе зафиксировано стратегическое стремление всех трех частей страны восстановить полноценное членство в Европейском Союзе.

"Это тот момент, когда мы коллективно отстаиваем наше неотъемлемое право решать нашу судьбу",

– заявила лидер партии Шинн Фейн Мэри Лу Макдональд.

В то же время политики подчеркнули, что каждая нация будет определять свой дальнейший путь самостоятельно и в удобное для себя время.

Первый министр Шотландии Джон Свинни подчеркнул, что времена господства Вестминстера подходят к концу, а политический ландшафт на Британских островах меняется необратимо.

Конституционные изменения и основа для реформ

Ситуацию для центральной власти Великобритании осложняет рост проевропейских настроений. Опрос показал, что 53% британцев поддерживают возвращение страны в ЕС, а среди избирателей отдельных политических сил этот показатель превышает 80%.

Как уже сообщалось на нашем сайте, давление на Лондон усиливается также из-за заявлений о возможном новом референдуме в Шотландии.

Кроме того, идею объединения Ирландии публично поддержал президент США Дональд Трамп во время визита в Дублин.

Как Великобритания выходила из состава ЕС?

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум о членстве страны в Европейском союзе. За выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как 48,1% поддержали сохранение членства.

После этого в стране начался длительный процесс подготовки к выходу из Евросоюза, который сопровождался сложными переговорами и политическим кризисом. 31 января 2020 года Великобритания официально прекратила членство в Европейском союзе.