Про це повідомляє видання Sky News.

Що відбувається у Великій Британії?

Перші міністри Шотландії Джон Свінні, Уельсу Рун ап Іорверт та Північної Ірландії Мішель О'Ніл вперше в історії виступили спільною проєвропейською силою на пресконференції в Кардіффі.

До саміту також долучилася очільниця партії "Шінн Фейн" Мері Лу Макдональд, яка назвала подію вирішальним моментом для конституційного розвитку всієї держави.

Учасники зустрічі закликали лондонський уряд підготуватися до можливих конституційних змін у кожній юрисдикції.

Попри те, що Шотландська національна партія прагне незалежності Шотландії, "Плейд Кімру" розраховує на суверенітет Уельсу, а "Шінн Фейн" виступає за возз'єднання Ірландії, лідери узгодили спільний план дій.

Спільна економіка та курс на Брюссель

Підписаний меморандум про взаєморозуміння передбачає співпрацю задля розбудови економіки, розвитку власних енергетичних ресурсів та просування інтересів своїх націй.

Окремим пунктом у документі зафіксовано стратегічне прагнення всіх трьох частин країни відновити повноцінне членство в Європейському Союзі.

Це той момент, коли ми колективно відстоюємо наше невід'ємне право вирішувати наше майбутнє,

– заявила голова партії Шінн Фейн Мері Лу Макдональд.

Водночас політики підкреслили, що кожна нація визначатиме свій подальший шлях самостійно та у власний час.

Перший міністр Шотландії Джон Свінні наголосив, що часи панування Вестмінстера добігають кінця, а політичний ландшафт на Британських островах змінюється незворотно.

Конституційні зміни та підґрунтя для реформ

Ситуацію для центральної влади Британії ускладнює зростання проєвропейських настроїв. Опитування показало, що 53% британців підтримують повернення країни до ЄС, а серед виборців окремих політичних сил цей показник перевищує 80%.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, тиск на Лондон зростає також через заяви щодо можливого нового референдуму в Шотландії.

Крім того, ідею об'єднання Ірландії публічно підтримав президент США Дональд Трамп під час візиту до Дубліна.

Як Британія виходила зі складу ЄС?

23 червня 2016 року у Великій Британії відбувся референдум щодо членства країни в Європейському Союзі. За вихід із ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як 48,1% підтримали збереження членства.

Після цього у країні розпочався тривалий процес підготовки до виходу з Євросоюзу, який супроводжувався складними переговорами та політичною кризою. 31 січня 2020 року Велика Британія офіційно припинила членство в Європейському Союзі.