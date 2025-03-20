"Охотился" на секретные разработки: в Одессе поймали российского шпиона из непризнанного Приднестровья

В Одессе гражданин Молдовы пытался узнать о секретных украинских разработках в сфере беспилотных систем. Житель самопровозглашенного Приднестровья был агентом российской военной разведки.

Ему уже сообщили о подозрении по факту шпионажа и незаконного приобретения огнестрельного оружия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины.

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Какое задание было у шпиона

В Одесскую область фигурант прибыл, чтобы за денежное вознаграждение завербовать украинского военнослужащего, работающего с дронами. Агент надеялся получить техническую документацию на новейшие ударные и разведывательные украинские БпЛА.

На всех этапах спецоперации он докладывал своему куратору – самому "заместителю министра обороны Приднестровья", сотрудничающему с российским ГРУ.

По материалам дела, мужчина планировал использовать информацию в непризнанном Приднестровье, наладив там собственное производство боевых дронов для оккупантов.

Важно! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Как разоблачили злоумышленника

Шпиона разоблачили сразу после его прибытия в Украину под видом предпринимателя, который импортирует украинскую продовольственную продукцию.

Каждый шаг злоумышленника документировали, что позволило задержать его "на горячем" – при попытке получить USB-носитель с секретными данными. Также у агента нашли 2 пистолета, их направили на экспертизу.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Иностранца задержали благодаря слаженным и скоординированным действиям правоохранителей. Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, недавно СБУ и Нацполиция предотвратили теракты в 4 областях Украины, в частности во Львове, где 23-летний агент из Киевской области пытался заложить взрывчатку возле железнодорожного вокзала.