"Оппозиционер" из России жил в Ровно и разведывал данные о подполье ССО

В Ровно разоблачили россиянина, который позиционировал себя как "оппозиционер", но на самом деле работал на российские спецслужбы. Он втирался в доверие к местным жителям, чтобы получать нужную информацию.

Ему уже сообщили о подозрении, продолжается расследование. Об этом сообщила Ровенская областная прокуратура.

Смотрите также Газовые "шпионы" Путина: как Россия работает через ученых в ЕС

Что известно о деятельности шпиона?

В Ровно правоохранители разоблачили гражданина России, который выдавал себя за оппозиционера к кремлевскому режиму, но, по данным следствия, работал на российские спецслужбы.

Мужчина проживал в Украине и пытался втереться в доверие к местным жителям, чтобы получать нужную информацию.

Следователи установили, что он собирал данные об украинском подполье Сил специальных операций. В частности, интересовался контактами, местами пребывания и деятельностью людей, которые могли быть связаны с движением сопротивления.

Задержали шпиона в феврале 2026 года, когда он фотографировал документы с грифом секретности "Совершенно секретно".

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и возможные сообщники. Ему может грозить серьезное наказание за работу в пользу государства-агрессора.

Шпионы врага в Украине: кого еще недавно разоблачили?