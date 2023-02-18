Везде шпионы: Нидерланды сократят количество дипломатов в посольстве России

В МИД Нидерландов заявили, что количество дипломатов в посольстве России сократится. Причиной является то, что переговоры зашли в тупик.

Переговоры о визах для дипломатов продолжаются уже почти год. После вторжения России в Украину Нидерланды в марте 2022 выслали из страны 17 российских шпионов.

В ответ Россия выслала 15 голландских представителей. С этого времени продолжаются переговоры о размещении новых дипломатов в обеих странах.

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Нидерланды сократят количество российских дипломатов

В МИД Нидерландов рассказали, что переговоры с Россией по условиям обмена дипломатами пока ни к чему не привели. Кремль продолжает пытаться тайно разместить в стране своих шпионов под видом дипломатов.

В то же время, страна-агрессор отказывается выдавать визы нидерландским представителям для укомплектования Генерального консульства в Санкт-Петербурге и посольства в Москве. В ведомстве подчеркивают, что это неприемлемо и привело к неприемлемой ситуации.

Поэтому правительство Нидерландов решило, что российское посольство в Гааге больше не должно иметь больше двусторонних дипломатов, чем посольство Нидерландов в Москве. Поэтому ряд российских дипломатов должны будут покинуть страну.

Генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге придется временно закрыть из-за нехватки персонала. Министр иностранных дел Вопке Хукстра в Палате представителей 18 февраля заявил, что правительство решило, что российское торговое представительство в Амстердаме также должно быть закрыто.

Несмотря на частые попытки Нидерландов добиться решения, Россия продолжает пытаться доставить сотрудников разведки в Нидерланды под дипломатическим прикрытием. Мы не можем и не допустим этого,

– заявил Хукстра.

По его словам, в то же время важно держать посольства открытыми как канал коммуникации – даже сейчас, когда отношения с Россией сложнее, чем когда-либо.

Российские дипломаты, которые не могут остаться, должны покинуть Нидерланды в течение двух недель. В свою очередь, российское торговое представительство в Амстердаме должно быть закрыто с 21 февраля.

Генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге закрывается с 20 февраля. Это означает, что среди прочего помощь гражданам и организациям больше из этого города не будет предоставляться. Однако посольство Нидерландов в Москве будет оставаться открытым.