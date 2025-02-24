Психолог и профайлер Дмитрий Попов в эфире 24 Канала отметил, что на фотографиях не Владимир Путин, а клон. Люди в своем развитии и старении следуют индивидуальным путем, определенным их генетическим кодом.

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Организм ведет себя по-своему, и клон, которого когда-то сделали похожим на Путина, стареет по своей программе, а не так, как сам Путин.

Не инъекции красоты

Я считаю, что это не инъекции красоты. Это инъекции, направленные на то, чтобы сделать его как можно больше похожим на оригинал. И да, здесь нужно стараться. Инъекции красоты не были бы такими радикальными и в таком количестве. Здесь я все-таки вижу хирургическое вмешательство,

– сказал Дмитрий Попов.

Он добавил, что цель уколов красоты – подкорректировать внешность, чтобы человек выглядел лучше. На фотографиях видно не коррекцию внешности, а полное изменение внешности другого человека в пожилом возрасте, чтобы он был похож на оригинал.