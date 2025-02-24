Психолог і профайлер Дмитро Попов в ефірі 24 Каналу зазначив, що на фотографіях не Владімір Путін, а клон. Люди у своєму розвитку та старінні слідують індивідуальним шляхом, визначеним їх генетичним кодом.

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Організм веде себе по-своєму, і клон, якого колись зробили схожим на Путіна, старіє за своєю програмою, а не так, як сам Путін.

Не ін'єкції краси

Я вважаю, що це не ін'єкції краси. Це ін'єкції, спрямовані на те, щоб зробити його якнайбільш схожим на оригінал. І так, тут потрібно старатися. Ін'єкції краси не були б такими радикальними і в такій кількості. Тут я все-таки бачу хірургічне втручання,

– сказав Дмитро Попов.

Він додав, що мета уколів краси – підкоригувати зовнішність, щоб людина виглядала краще. На світлинах видно не корекцію зовнішності, а повну зміну зовнішності іншої людини в літньому віці, щоб вона була схожа на оригінал.