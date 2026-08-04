Об этом сообщает AP.

Что известно о наводнениях, обрушившихся на Шри-Ланку?

По данным Центра управления стихийными бедствиями, больше всего пострадали районы центральной части страны. Пятеро человек погибли после того, как оползни накрыли два жилых дома. Еще трое человек получили ранения, а двое числятся пропавшими без вести.

Стихия повредила не менее 129 домов, а почти 2 тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома. Для проведения спасательных операций были задействованы военные и военно-морские силы, которые помогают эвакуировать людей с подтопленных территорий. Также из-за оползней, больших камней и поваленных электроопор в отдельных районах перекрыто автомобильное движение.

Масштабные наводнения в Шри-Ланке – смотрите видео

Нынешнее бедствие произошло менее чем через год после разрушительного циклона "Дитва", который в ноябре взял почти 640 жизней, затронул около 2 миллионов человек и нанес стране ущерб на сумму более 4,1 миллиарда долларов. Центральная провинция, которая и тогда пострадала больше всего, до сих пор восстанавливается после той катастрофы.

Наводнения и оползни являются одними из самых опасных стихийных бедствий в Шри-Ланке. Во время сезона муссонов они регулярно приводят к масштабным разрушениям, человеческим жертвам и массовой эвакуации населения.

Напомним, в начале декабря 2025 года Шри-Ланку, Индонезию и Таиланд накрыли самые масштабные наводнения и оползни в их истории. В результате стихии погибли уже более 1200 человек, еще более 800 числятся пропавшими без вести. Больше всего пострадала Индонезия, где погибли 659 человек, еще 390 жертв зафиксировали на Шри-Ланке и 181 – в Таиланде. Стихия разрушила инфраструктуру, затопила города, оставила без света и питьевой воды миллионы людей. По оценкам ООН, повреждено более 15 тысяч домов.