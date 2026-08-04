Про це пише AP.

Що відомо про повені, які накрили Шрі-Ланку?

За даними Центру управління стихійними лихами, найбільше постраждали райони центральної частини країни. П'ятеро людей загинули після того, як зсуви ґрунту накрили два житлові будинки. Ще троє людей отримали поранення, а двоє вважаються зниклими безвісти.

Стихія пошкодила щонайменше 129 будинків, а майже 2 тисячі мешканців були змушені залишити свої домівки. Для проведення рятувальних операцій залучили військових і військово-морські сили, які допомагають евакуювати людей із підтоплених територій. Також через зсуви ґрунту, великі камені та повалені електроопори в окремих районах перекрито автомобільний рух.

Масштабні повені в Шрі-Ланці дивіться відео

Нинішнє лихо сталося менш ніж через рік після руйнівного циклону Ditwa, який у листопаді забрав майже 640 життів, зачепив близько 2 мільйонів людей і завдав країні збитків на понад 4,1 мільярда доларів. Центральна провінція, яка й тоді постраждала найбільше, досі відновлюється після тієї катастрофи.

Повені та зсуви ґрунту є одними з найнебезпечніших природних лих у Шрі-Ланці. Під час сезону мусонів вони регулярно призводять до масштабних руйнувань, людських жертв і масової евакуації населення.

Нагадаємо, на початку грудня 2025 року Шрі-Ланку, Індонезію та Таїланд накрили наймасштабніші повені та зсуви в їхній історії. Внаслідок стихії загинули вже понад 1200 людей, ще понад 800 вважаються зниклими безвісти. Найбільше постраждала Індонезія, де загинули 659 людей, ще 390 жертв зафіксували на Шрі-Ланці та 181 – у Таїланді. Стихія зруйнувала інфраструктуру, затопила міста, залишила без світла й питної води мільйони людей. За оцінками ООН, пошкоджено понад 15 тисяч будинків.