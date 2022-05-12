Шри-Ланка всколыхнули массовые беспорядки: в стране жгут дома политиков, есть погибшие

В одном из крупнейших городов Шри-Ланки – Коломбо – продолжаются массовые протесты. Разъяренные митингующие сожгли дома, принадлежащие 38 политикам.

Произошло это из-за того, что пострадавшая от кризиса страна еще больше погрузилась в хаос, а правительство приказало войскам "стрелять на месте".

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По мнению жителей Шри-Ланки, правительство не справилось с худшим экономическим кризисом в стране с 1948 года.

Минобороны разрешило стрелять в гражданских

22-миллионная страна борется с сокрушительным экономическим кризисом, цены на товары повседневного потребления растут, а дефицит электроэнергии наблюдается в течение недель.

Министерство обороны 10 мая приказало военным стрелять в любого, кто наносит ущерб государственному имуществу или нападает на должностных лиц. В целом в результате противостояния силовиков и митингующих более 200 человек получили ранения, еще по меньшей мере 9 человек погибли.

9 мая в отставку был вынужден подать 76-летний премьер-министр Махинда Раджапакса. Протестующие не успокоились, а начали поджигать дома политиков и вступать в стычки с полицией. В столице Шри-Ланки Коломбо введен комендантский час.

Еще одна причина протестов

Люди не только недовольны экономическим кризисом, хотя это и есть главная причина протестов. Власть на Шри-Ланке фактически присвоила семья Раджапаксов. Экс-премьер Махинда Раджапакса был президентом страны во время гражданской войны (завершилась в 2009 году). Его младший брат –Готабая – был министром обороны, а теперь является президентом. Еще трое родственников Раджапаксы недавно занимали важные должности в правительстве, но пошли на фоне недовольства общественности.

Президент во вторник призвал граждан "сохранять спокойствие и прекратить насилие и акты мести против граждан независимо от политических взглядов".

Будут приложены все усилия для восстановления политической стабильности путем консенсуса, в рамках конституционного мандата и для урегулирования экономического кризиса,

– заявил президент.

В заявлении Европейский Союз и его 27 государств-членов осудили "недавнюю жестокую атаку на мирных демонстрантов" и призвали власти провести расследование.