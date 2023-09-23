Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала "Ходорковский LIVE", российский оппозиционный журналист Сергей Асланян, отметив, что Черноморский флот сейчас – просто парадный и показательный.
Смотрите также По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России
Его придумали для того, чтобы "гордиться". Поэтому удар по штабу Черноморского флота – это эффективно и красиво.
Украина освободит Крым
Как отметил Асланян, Черноморский флот является бутафорией. Несмотря на это, он несет угрозу, но не способен совершать какие-то масштабные военные операции.
После многих усилий украинских военных от Черноморского флота осталась только символика. Особенно это демонстрирует удар по штабу.
Тут выяснилось, что туда может прилететь все что угодно. Если у вас объект №1 не прикрыт никак, то это означает, что у вас проблемы с ПВО,
– заметил Асланян.
К теме – смотрите разговор с Сергеем Асланяном на ютубе 24 Канала
Удары по штабу Черноморского флота – это только начало. Украина обязательно выгонит российских оккупантов из Крыма и полностью освободит свою территорию.
Взрывы в Крыму: коротко
- Сентябрь оказался особенно жарким для оккупантов в Крыму. Там неоднократно раздавались взрывы на военных объектах.
- Так, 23 сентября сообщали о прилете вблизи 13 судоремонтного завода Черноморского флота России в Севастополе. Там ремонтируют военные корабли захватчиков.
- Кроме того, 22 сентября удалось попасть в здание штаба Черноморского флота в Севастополе. Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов рассказал о последствиях атаки.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла колоссальное количество личного состава и военной техники. С 24 февраля 2022 года украинские военные уничтожили 275 460 оккупантов.