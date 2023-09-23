Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала "Ходорковский LIVE", российский оппозиционный журналист Сергей Асланян, отметив, что Черноморский флот сейчас – просто парадный и показательный.

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Его придумали для того, чтобы "гордиться". Поэтому удар по штабу Черноморского флота – это эффективно и красиво.

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Как отметил Асланян, Черноморский флот является бутафорией. Несмотря на это, он несет угрозу, но не способен совершать какие-то масштабные военные операции.

После многих усилий украинских военных от Черноморского флота осталась только символика. Особенно это демонстрирует удар по штабу.

Тут выяснилось, что туда может прилететь все что угодно. Если у вас объект №1 не прикрыт никак, то это означает, что у вас проблемы с ПВО,

– заметил Асланян.

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Удары по штабу Черноморского флота – это только начало. Украина обязательно выгонит российских оккупантов из Крыма и полностью освободит свою территорию.

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