"На лице было удивление": Штайнмайер раскрыл позицию Китая относительно саммита о Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел беседу с главой КНР Си Цзиньпином. Политик заявил, что Китай отклонил предложение о проведении саммита с участием США и России по вопросу Украины.

О содержании переговоров политик рассказал в интервью немецкому телевидению.. Об этом пишет Yahoo.

Что рассказал президент Германии?

Франк-Вальтер Штайнмайер уточнил, что лично поднял тему завершения войны во время встречи с главой КНР в Пекине, которая состоялась в субботу, 31 октября. По наблюдениям политика, вопрос о трехсторонней встрече откровенно удивил Си Цзиньпина.

Как отметил немецкий президент, реакция главы Китая ясно показала нежелание включать украинский вопрос в повестку дня ближайших международных встреч. По его словам, во время встречи в Пекине Си Цзиньпин подчеркнул, что урегулированием войны должны заниматься сами европейцы.

Никакой подготовки к саммиту по Украине с участием США, России и Китая не ведется. Он прямо указал на то, что это европейский конфликт, в урегулировании которого должны участвовать сами европейцы,

– рассказал Штайнмайер.

Президент США Дональд Трамп, российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин действительно могут встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне 18–19 ноября 2026 года. Однако слова Штайнмайера опровергли информацию о возможном обсуждении завершения российско-украинской войны на этой площадке.

Что известно о возможной трехсторонней встрече?

Ранее инициативу провести трехсторонние переговоры выдвинул Владимир Путин, предложив согласовать прекращение боевых действий с участием Вашингтона и Пекина. Эту идею диктатор обсуждал с Дональдом Трампом во время телефонного разговора 9 октября 2026 года.

Впоследствии помощник главы Кремля Юрий Ушаков 25 октября утверждал, что стороны якобы готовы к переговорам и приступили к подготовке, однако в Китае таких намерений не подтвердили. В то же время, представитель МИД Китая Мао Нин заявила об отсутствии данных о подготовке саммита лидеров КНР, США и России.

Ранее аналитики журнала The Diplomat писали, почему Китай избегает встречи в трехстороннем формате, отмечая нежелание участвовать в разговорах по ядерному разоружению, ведь его арсенал значительно меньше американского и российского.