Штамм Дельта набирает обороты: когда ожидать новую волну коронавируса в Украине

По Украине и мире распространяется штамм Дельта. Его обнаружили в почти 100 странах. Подтвердили болезнь в 17 украинцев, из них 1 человек умер.

Подтвержденные случаи инфицированных штаммом Дельта обнаружили в Киеве, на Закарпатье и в Львовской области. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, COVID-больные вернулись из государств, где фиксируют вспышки заболевания. В частности из России.

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Медики сообщают о единичных случаях, в которых привычные схемы лечения не срабатывают. В то же время на территории Украины клиническое течение Дельты не отличается от других штаммов вируса.

Штамм Дельта фиксируют в России, Индии и Европе

Впервые этот вид коронавируса обнаружили в Индии, но он стремительно распространился по миру. Его уже зафиксировали в России, Португалии, Великобритании, Германии и США. Всемирная организация здравоохранения в начале мая 2021 года объявила штамм Дельта международной угрозой. Новый тип COVID-19 является более агрессивным, симптомы болезни развиваются быстрее, а летальность – выше.

У некоторых пациентов ужe нa 2 – 3 дeнь резко понижается сaтyрaция, больные нe могут самостоятельно дышать, их пeрeвoдят в реанимацию. В основном болезнь поражает людей от 21 года.

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По мнению экс-заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, распространение коронавируса обострится и количество пациентов увеличится. Ситуация с заболеваемостью не изменится до тех пор, пока все граждане не будут вакцинированы.

Темпы распространения коронавируса в Украине: смотрите сюжет 24 канала

Иммунизация пенсионеров

В зоне риска – пенсионеры, поэтому иммунологи предлагают вакцинировать их больше всего. Среди пожилых людей и лиц с хроническими болезнями – самая высокая смертность от коронавируса.

Привьем пенсионеров – отсрочим (новую – 24 канал) волну и сделаем минимальную летальность,

– подчеркнул врач-иммунолог Борис Донской.

Если же не проводить вакцинацию среди пожилых людей, уже в августе 2021 года может возникнуть новая большая волна заражений. Реанимации могут быть переполнены.

Украина ужесточает правила въезда

. В Украине, по состоянию на 29 июля, вакцинировали более 1,8 миллиона граждан двумя дозами вакцины. Одну дозу получили почти 3,4 миллиона человек.

Правительство пока не планирует усиливать карантинные мероприятия, все области находятся в "зеленой" зоне. Однако в сентябре 2021 года ожидают масштабную вспышку Дельты, поэтому локдауна, вероятно, не избежать.

В то же время министры ужесточили правила въезда в Украину. Теперь путешественники из России, Индии, Великобритании или Португалии должны обязательно получить отрицательный результат теста на COVID-19 или самоизолироваться. Такие правила действительны также для иностранцев. Исключение могут сделать лишь при наличии 2 прививок.

Украинцы, которые выехали за границу и были вакцинированы хотя бы 1 дозой, смогут вернуться без прохождения самоизоляции,

– отметил Кузин.

Кабмин обещает до конца 2021 года обеспечить страну еще 47 миллионами доз вакцины, чтобы повысить уровень иммунизации. Поставили и амбициозный план – делать до 8 миллионов прививок ежемесячно. Только таким образом удастся оттянуть 3 волну коронавируса.



Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала