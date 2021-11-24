Штамповали фальшивые сертификаты вакцинации: полиция разоблачила злоумышленников на Ровненщине
Источник:МВД
В Ровненской области правоохранители разоблачили группу лиц, которые занимались подделкой сертификатов о вакцинации от COVID-19. Также они изготавливали негативные ПЦР-тесты и международные свидетельства.
Цена за "фальшивку" составляла от 1 500 гривен до 200 евро. Документы использовались и для выезда за границу.
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Группу злоумышленников удалось разоблачить во время санкционированных обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов уголовного производства.
В ходе следственных действий правоохранители изъяли 94 поддельных международных сертификата о вакцинации, которые подлежали сбыту, бланки негативных ПЦР-тестов, "черновую" бухгалтерию, мокрые печати медучреждений и врачей и полиграфическое оборудование.
Также на компьютерах было обнаружено 100 сертификатов, которые еще не успели напечатать и передать "заказчикам".
Правоохранители разоблачили лиц, которые подделывали сертификаты вакцинации / Фото Нацполиции
Кроме того, полиция изъяла деньги в разной валюте на общую сумму более 155 тысяч гривен, полученные преступным путем.
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На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства преступления и устанавливают других лиц, причастных к уголовному правонарушению.
Подделка COVID-сертификатов: последние новости
- Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич заявила, что в Украине уже удалось обнаружить более 200 тысяч поддельных сертификатов о вакцинации.
- В Днепропетровской области девушка для междугородной поездки напечатала сертификат на цветной бумаге. Это обнаружили правоохранители, которые на станции проверяли документы о вакцинации.
- В Киеве правоохранители разоблачили врача, который подделывал COVID-сертификаты. За такую "услугу" она просила 4 тысячи гривен.