Штамповали фальшивые сертификаты вакцинации: полиция разоблачила злоумышленников на Ровненщине

В Ровненской области правоохранители разоблачили группу лиц, которые занимались подделкой сертификатов о вакцинации от COVID-19. Также они изготавливали негативные ПЦР-тесты и международные свидетельства.

Цена за "фальшивку" составляла от 1 500 гривен до 200 евро. Документы использовались и для выезда за границу.

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Группу злоумышленников удалось разоблачить во время санкционированных обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов уголовного производства.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли 94 поддельных международных сертификата о вакцинации, которые подлежали сбыту, бланки негативных ПЦР-тестов, "черновую" бухгалтерию, мокрые печати медучреждений и врачей и полиграфическое оборудование.

Также на компьютерах было обнаружено 100 сертификатов, которые еще не успели напечатать и передать "заказчикам".



Правоохранители разоблачили лиц, которые подделывали сертификаты вакцинации / Фото Нацполиции

Кроме того, полиция изъяла деньги в разной валюте на общую сумму более 155 тысяч гривен, полученные преступным путем.

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На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства преступления и устанавливают других лиц, причастных к уголовному правонарушению.

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