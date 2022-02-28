Штат Нью-Йорк запрещает бизнес с Россией и изымает из нее все инвестиции

Губернатор штата Нью-Йорк запретила компаниям своего региона вести бизнес с Россией. Также она поручила изъять из страны инвестиции.

Более того – по заявлению Хокул, штат Нью-Йорк готов принимать беженцев из Украины. Соответствующее заявление губернатор сделала 27 февраля.

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Губернатор штата Нью-Йорк запретила иметь дела с Россией и отозвала инвестиции

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул 27 февраля подписала указ, которым:

Запретила своему региону вести бизнес с Россией.

Поручила изъять из страны инвестиции нью-йоркских компаний.

А еще – подготовиться к принятию беженцев из Украины.

Наш штат – дом для самого большого украинского населения в США... Мы откроем наши сердца, дома, ресурсы для народа Украины,

– заявила Хокул.

Заметим, что запрет вести бизнес касается как государственных, так и частных компаний России.

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