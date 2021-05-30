Штат Техас признал Голодомор в Украине геноцидом

Техас на местном законодательном уровне признал Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. Ноябрь в штате признали месяцем памяти о жертвах этой трагедии.
Решение поддержали 142 местных законодателя, и ни один не высказался против. Об этом говорится в резолюции №253 Палаты представителей штата Техас
Важно отрицание Россией геноцида Голодомором равняется его организации, – МИД Украины
Техас признал Голодомор геноцидом
Ноябрь 2021 года в Техасе станет месяцем памяти жертв Голодомора.
Палата представителей 87 созыва законодательного органа штата Техас этим признает ноябрь 2021 года месяцем памяти жертв геноцида в Украине и призывает жителей штата задуматься о Голодоморе и почтить память погибших,
– говорится в резолюции.
Техас стал 23 американским штатом, который признал геноцидом Голодомор 1932 – 1933 годов в Украине.
Комитет США по признанию Голодомора в Украине геноцидом выразил благодарность почетному консулу Украины Грегу Бучаю за его усилия и старания, направленные на содействие осведомленности о Голодоморе в штате Техас.
Напомним. Голодомор 1932 – 1933 был крупнейшим не только в Украине, но и во всем мире искусственным голодом, который организовала советская власть. Таким образом Сталин рассчитывал подавить украинское национально-освободительное движение. В результате голода погибли по меньшей мере 4 миллиона украинцев.
Признание Голодомора геноцидом
- 28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Голодоморе 1932 – 1933 годов в Украине", который трактует события как геноцид украинского народа.
- В мире по состоянию на 2021 год геноцидом эту трагедию, кроме Украины, признали 16 государств мира.
- В США Голодомор признали геноцидом частично. В конце 2018 года обе палаты Конгресса США признали Голодомор в Украине геноцидом.
- Для окончательного признания США этой трагедии геноцидом необходимо соответствующее решение администрации США.
В каких странах Голодомор признали геноцидом / инфографика 24 канала