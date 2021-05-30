Штат Техас признал Голодомор в Украине геноцидом

Техас на местном законодательном уровне признал Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. Ноябрь в штате признали месяцем памяти о жертвах этой трагедии.

Решение поддержали 142 местных законодателя, и ни один не высказался против. Об этом говорится в резолюции №253 Палаты представителей штата Техас

Важно отрицание Россией геноцида Голодомором равняется его организации, – МИД Украины

Техас признал Голодомор геноцидом

Ноябрь 2021 года в Техасе станет месяцем памяти жертв Голодомора.

Палата представителей 87 созыва законодательного органа штата Техас этим признает ноябрь 2021 года месяцем памяти жертв геноцида в Украине и призывает жителей штата задуматься о Голодоморе и почтить память погибших,

– говорится в резолюции.

Техас стал 23 американским штатом, который признал геноцидом Голодомор 1932 – 1933 годов в Украине.

Комитет США по признанию Голодомора в Украине геноцидом выразил благодарность почетному консулу Украины Грегу Бучаю за его усилия и старания, направленные на содействие осведомленности о Голодоморе в штате Техас.

Признание Голодомора геноцидом

28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Голодоморе 1932 – 1933 годов в Украине", который трактует события как геноцид украинского народа.

В мире по состоянию на 2021 год геноцидом эту трагедию, кроме Украины, признали 16 государств мира.

В США Голодомор признали геноцидом частично. В конце 2018 года обе палаты Конгресса США признали Голодомор в Украине геноцидом.

Для окончательного признания США этой трагедии геноцидом необходимо соответствующее решение администрации США.

Голодомор 1932 – 1933 был крупнейшим не только в Украине, но и во всем мире искусственным голодом, который организовала советская власть. Таким образом Сталин рассчитывал подавить украинское национально-освободительное движение. В результате голода погибли по меньшей мере 4 миллиона украинцев.



В каких странах Голодомор признали геноцидом / инфографика 24 канала