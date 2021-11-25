Штаты хотят выделить дополнительную военную помощь Украине, – Politico

Сенаторы США заявили, что хотят увеличить военную помощь Украине на 50 миллионов долларов. Эти деньги для Вооруженных сил Украины будут пытаться внести в бюджет США на 2022 год.

Соответствующее предложение озвучили два сенатора. Об этом сообщило издание 24 ноября.

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Штаты хотят увеличить помощь Украине на 50 миллионов

Сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили дополнительно выделить Украине по линии Пентагона 50 миллионов,

– говорится в сообщении.

Они предложили поправку в бюджет США на 2022 год. Так, говорится об увеличении финансирования со стороны Пентагона на вооружение Украины с 300 до 350 миллионов долларов.

По данным издания, 125 миллионов из этой суммы направят "на закупку вооружений для сдерживания агрессии России".

Я призываю оказать (Украине – 24 канал) помощь в виде противовоздушных и противоброневых средств, которые будут жизненно важными для сдерживания российской угрозы. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Украину,

​– заявила Портман.

Кстати, Штаты также ведут переговоры с союзниками в Европе по разработке нового пакета санкций на случай, если российские войска ворвутся в Украину.

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