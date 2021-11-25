Штаты хотят выделить дополнительную военную помощь Украине, – Politico
Источник:Politico
Сенаторы США заявили, что хотят увеличить военную помощь Украине на 50 миллионов долларов. Эти деньги для Вооруженных сил Украины будут пытаться внести в бюджет США на 2022 год.
Соответствующее предложение озвучили два сенатора. Об этом сообщило издание 24 ноября.
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Штаты хотят увеличить помощь Украине на 50 миллионов
Сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили дополнительно выделить Украине по линии Пентагона 50 миллионов,
– говорится в сообщении.
Они предложили поправку в бюджет США на 2022 год. Так, говорится об увеличении финансирования со стороны Пентагона на вооружение Украины с 300 до 350 миллионов долларов.
По данным издания, 125 миллионов из этой суммы направят "на закупку вооружений для сдерживания агрессии России".
Я призываю оказать (Украине – 24 канал) помощь в виде противовоздушных и противоброневых средств, которые будут жизненно важными для сдерживания российской угрозы. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Украину,
– заявила Портман.
Кстати, Штаты также ведут переговоры с союзниками в Европе по разработке нового пакета санкций на случай, если российские войска ворвутся в Украину.
Войска России у украинской границы: коротко
- В конце октября в The Washington Post написали, что Кремль стягивает войска к границе с Украиной и это вызывает обеспокоенность у официальных лиц в США и Европе.
- 2 ноября украинская разведка заявила, что говорится ориентировочно о 90 тысячах российских военных у границы с Украиной.
- 21 ноября глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года.
- 24 ноября экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что "время для шагов России благоприятное" – 8 декабря 2021 года, когда отмечается 30 годовщина распада Советского Союза, на что Путин сетовал как о величайшей трагедии 20 века.
- Однако он пояснил, что вероятнее всего объяснение событий заключается в том, что Путин стремится к уступкам и жестам деэскалации со стороны Украины и Запада в обмен на решение не вторгнуться.