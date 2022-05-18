Шторм не позволяет российским военным проводить активные действия в Черном море

Преодолевать россиян украинцам на своей земле помогает даже погода. Очередным подтверждением тому стал шторм в море.

Об оперативной ситуации рассказал глава Одесской областной военной администрации. Утром враг нанес удар по области одной ракетой.

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Шторм останавливает активные действия противника

По словам Марченко, к счастью, пострадавших и разрушений из-за атаки нет.

Из-за штормовой погоды российские оккупанты не могут проводить активных действий в Черном море. Но ракетная опасность сохраняется всегда,

– говорит глава ОВА.

Именно из-за таких угроз Марченко просит одесситов не терять бдительности и не игнорировать сигналы тревоги.

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Глава Одесской ОВА отметил, что в 1944 году советская власть совершила массовую депортацию мирного населения Крыма с их земли.

Максим Марченко назвал такие действия сознательным преступлением против народа и против человечности как таковой. Также он провел параллель с тем, что российские захватчики совершают сегодня на нашей земле.

"Сегодня оккупанты снова хотят отобрать наш дом, но мы сражаемся и изо дня в день оттесняем их за пределы границы. Мы будем это делать пока ни одного российского оккупанта не останется на нашей земле", – заверил глава ОВА.

Ситуация в Одессе

Регион часто страдает от вражеских обстрелов российских оккупантов. 18 мая российские войска еще раз нанесли ракетный удар по Одесщине. Выпустили боевой снаряд из акватории Черного моря. По предварительной информации, жертв нет.

Но в оперативном командовании "Юг", отвечающем за регион, сообщили об успешном уничтожении российских захватчиков на нашей земле. Наши бойцы на Юге страны атаковали 110 позиций противника. Более сотни российских военных также были ликвидированы. Это все за прошедшие сутки 17 мая.

Существует и непосредственная опасность Черного моря из-за вражеских мин. Поэтому одесситов призывают быть осторожными и не слишком приближаться к побережью, потому что это небезопасно. Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказывал, что в море может быть от 400 до 600 вражеских мин.

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