Шторм не позволяет высадиться российскому десанту, – Арестович

Алексей Арестович заявил, что шторм не позволяет высадиться российскому десанту. За Украину – даже погода.

Советник главы Офиса Президента Арестович заявил, что погода решила уничтожить планы оккупанта. В частности, относительно высадки десанта на юге Украины.

Заметьте 5 710 оккупантов умерли с начала нападения России на Украину, – Арестович о потерях оккупантов

Видите, даже погода за нас. Третьи сутки шторм на Черном море, который не дает возможность российскому морскому десанту высадиться в районе Одессы и Николаева,

– отметил Арестович.

Он также отметил, что утром 1 марта окраины Киева, который вчера был горячей точкой, покрыл снег. На помощь также пришел туман. Это не позволяет врагу начать плотный штурм украинской столицы.

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