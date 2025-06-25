Францию накрыл мощный шторм, есть жертвы: ужасные кадры непогоды
- Францию накрыл мощный шторм, который унес жизни по меньшей мере двух человек, в частности ребенка.
- Больше всего пострадали районы Овернь, северная часть Юга-Пиренеи, Центр-Валь-де-Луар, Бургундия и Лимузен, порывы ветра достигали 112 километров в час, также было зафиксировано более 40 тысяч молний.
Францию вечером 25 июня накрыл мощный шторм. К сожалению, непогода унесла жизни нескольких человек, в том числе ребенка.
Тысячи домов остались без электричества, сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV. В сети публикуют ужасные кадры непогоды.
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Последствия непогоды во Франции
Известно о 2 погибших людях из-за непогоды во Франции.
Стихия накрыла Францию: смотрите видео
Первая жертва – 59-летний мужчина. Он ехал на квадроцикле, когда на дорогу упало дерево.
Непогода во Франции: смотрите видео
Вторая жертва – 12-летний мальчик. Он был вместе с 3 младшими сестренками.
Они планировали провести вечер на пикнике, но из-за шторма, дождь и ветер на него упали два дерева,
– рассказали местные власти.
Еще 17 человек получили травмы, преимущественно легкие.
По всей Франции более 100 тысяч домов осталось без электричества, также нарушено движение поездов. Только в Париже из-за непогоды упали примерно 50 деревьев.
Шторм накрыл Францию: смотрите видео
Непогода во Франции: смотрите видео
Больше всего пострадали районы – Овернь, северная часть Юга-Пиренеи, Центр-Валь-де-Луар, Бургундия и Лимузен.
Непогода во Франции: смотрите видео
Порывы ветра достигали 112 километров в час. Лил дождь, также был град. Кроме того, по всей стране было зафиксировано более 40 тысяч молний.