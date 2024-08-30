Грозы с градом и сильным ветром накроют несколько областей Украины: где будет бушевать непогода

Несколько областей Украины 30 августа накроет непогода. Синоптики предупредили о грозах с огромным градом, а также о сильном ветре.

Из-за этого в ряде областей объявили штормовое предупреждение. Где будет бушевать непогода – передает 24 Канал.

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Украинцев предупредили о непогоде

Штормовое предупреждение объявили в Львовской и Ивано-Франковской областях. Так, Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупредил львовян, что до конца суток 30 августа в регионе будет бушевать непогода. Во Львове и области прогнозируют грозы, шквалы от 15 до 20 метров в секунду, а также крупный град – диаметром от 6 до 19 миллиметров.



Предупреждение о непогоде на Львовщине

В Ивано-Франковской области центр по гидрометеорологии также объявил предупреждение. На Прикарпатье, кроме грозы, шквалов ветра и града, также прогнозируют ливни. Из-за непогоды, которая надвигается на регион, синоптики объявили штормовое предупреждение.



Штормовое предупреждение для Ивано-Франковской области

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Непогода будет бушевать и в субботу, 31 августа. Синоптики уже предупредили, что на Херсонщине в течение всей субботы ухудшится погода. Херсон и область накроют грозы, а порывы ветра днем будут достигать 15 – 20 метров в секунду.



Штормовое предупреждение на Херсонщине

К слову, как прогнозируют синоптики, в первую неделю сентября не стоит ожидать обильных осадков. Местами могут быть кратковременные дожди и грозы, однако на большинстве территорий страны погода будет сухой.