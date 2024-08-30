Через це в низці областей оголосили штормове попередження. Де вируватиме негода – передає 24 Канал.

До теми Дощі та грози накриють кілька областей: де і коли литиме

Українців попередили про негоду

Штормове попередження оголосили у Львівській та Івано-Франківській областях. Так, Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив львів'ян, що до кінця доби 30 серпня в регіоні вируватиме негода. У Львові та області прогнозують грози, шквали від 15 до 20 метрів за секунду, а також великий град – діаметром від 6 до 19 міліметрів.



Попередження про негоду на Львівщині

В Івано-Франківській області центр з гідрометеорології також оголосив попередження. На Прикарпатті, окрім грози, шквалів вітру та граду, також прогнозують зливи. Через негоду, яка насувається на регіон, синоптики оголосили штормове попередження.



Штормове попередження для Івано-Франківщини

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Негода вируватиме й у суботу, 31 серпня. Синоптики вже попередили, що на Херсонщині протягом усієї суботи погіршиться погода. Херсон та область накриють грози, а пориви вітру вдень сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.



Штормове попередження на Херсонщині

До слова, як прогнозують синоптики, у перший тиждень вересня не варто очікувати рясних опадів. Місцями можуть бути короткочасні дощі й грози, однак на більшості територій країни погода буде сухою.