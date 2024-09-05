Шквальный ветер накроет несколько областей Украины

Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях завтра, 6 сентября. Однако известно, что они охватят сразу несколько областей.

Таким образом шквальный ветер также охватит по меньшей мере Винницкую, Запорожскую и Харьковскую области. В этих регионах скорость порывов будет значительно выше обычного.

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Сразу несколько областей охватит шквальный ветер

Отмечается, что завтра, 6 сентября, по территории Львовской области днем местами будут порывы юго-восточного ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Такая же ситуация будет наблюдаться и по городу, объявлен І уровень опасности, желтый.

В то же время в ближайший час с сохранением до конца суток 5 сентября ожидаются порывы ветра на территории Винницкой области скоростью 15 – 20 метров в секунду. Аналогичная ситуация будет фиксироваться и по городу. Там также объявлен І уровень опасности, согласно данным Винницкого областного центра по гидрометеорологии.

Завтра, 6 сентября, в Запорожской области также в Запорожской области также сообщают о предупреждении относительно опасных метеорологических явлений. Там ожидают порывы до 15 – 20 метров в секунду, и тоже объявлен І уровень опасности, желтый. В Харьковской области прогнозируют подобную ситуацию уже сегодня, 5 сентября.

Важно. Погодные условия могут привести к повреждению линий электропередач, падению деревьев, заносу автомобилей, увеличению вероятности ДТП.