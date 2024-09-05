Таким чином шквальний вітер також охопить щонайменше Вінницьку, Запорізьку та Харківську області. У цих регіонах швидкість поривів буде значно вищою ніж зазвичай.

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Відразу кілька областей охопить шквальний вітер

Зазначається, що завтра, 6 вересня, по території Львівської області вдень місцями будуть пориви південно-східного вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Така ж ситуація спостерігатиметься й по місту, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Водночас в найближчу годину зі збереженням до кінця доби 5 вересня очікуються пориви вітру на території Вінницької області швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Аналогічна ситуація фіксуватиметься й по місту. Там також оголошено І рівень небезпечності, згідно з даними Вінницького обласного центру з гідрометеорології.

Завтра, 6 вересня, у Запорізькій області також повідомляють про попередження стосовно небезпечних метеорологічних явищ. Там очікують пориви до 15 – 20 метрів за секунду, й теж оголошено І рівень небезпечності, жовтий. У Харківській області прогнозують подібну ситуацію вже сьогодні, 5 вересня.

Важливо. Погодні умови можуть призвести до пошкодження ліній електропередач, падіння дерев, заносу автомобілів, збільшення ймовірності ДТП.