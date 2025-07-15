Грозы, шквалы ветра, а иногда и град: во Львове объявили штормовое предупреждение

В среду, 16 июля, во Львове и области прогнозируют грозу. Объявлен І уровень опасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Какая будет погода во Львове 16 июля?

Во Львове на 16 июля объявили штормовое предупреждение. Указывается, что по городу Львову 16 июля будет гроза, а днем может быть град.

Во Львовском городском совете призывают жителей учитывать прогноз и быть осторожными.

Отметим, что по территории Львовской области 16 июля также прогнозируют грозы. Ожидается, что утром и днем местами будет град, шквалы 15 – 20 метров в секунду и значительные дожди.

Объявлен І уровень опасности, желтый.

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К слову, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в среду, 16 июля, ночью без существенных осадков. Днем в северных и западных регионах пройдут грозовые дожди, местами возможны шквалы, 15 – 20 метров в секунду, а также град.