Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Дивіться також Спека до +37, місцями грози та короткочасні дощі: погода в Україні на 15 липня

Яка буде погода у Львові 16 липня?

У Львові на 16 липня оголосили штормове попередження. Вказується, що по місту Львову 16 липня буде гроза, а вдень може бути град.

У Львівській міській раді закликають мешканців зважати на прогноз та бути обережними.

Зазначимо, що по території Львівської області 16 липня також прогнозують грози. Очікується, що вранці та вдень місцями буде град, шквали 15 – 20 метрів за секунду та значні дощі.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Дивіться також Буде похолодання: коли й у яких областях відчутно знизиться температура

До слова, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, в середу, 16 липня, вночі без істотних опадів. Вдень у північних та західних регіонах пройдуть грозові дощі, подекуди можливі шквали, 15 – 20 метрів за секунду, а також град.