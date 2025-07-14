Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Meteoprog.ua.

Дивіться також Коли й у яких областях будуть сильні дощі та грози

Яку погоду очікують в Україні?

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, цього тижня, 14 – 20 липня, у більшості областей нашої країни очікується класична літня погода з температурними показниками близько до норми (у південних регіонах вище за норму на +2…+4 градуси).

Дощі найчастіше проходитимуть у західних та північних областях, а на південному сході очікується дефіцит опадів, що спричинить розвиток посухи,

– пояснив синоптик.

За його словами, вітер переважатиме північно-західного напрямку, часом поривчастий. Атмосферний тиск виявиться близьким до норми, без значних коливань упродовж прогнозованого періоду.

Синоптик пояснив, що протягом тижня, з 14 по 20 липня, в Україні переважатиме спекотна погода, особливо на Півдні та Сході, де денна температура сягатиме +37 градусів. У решті областей – від +27 до +33, лише наприкінці тижня очікується незначне зниження до +21 – +27 градусів у північних та центральних регіонах.

Короткочасні дощі та грози найбільш ймовірні у західних, північних і частково центральних областях, подекуди зі шквалами та градом. Вітер здебільшого західного або північно-західного напрямку, іноді з поривами до 20 метрів за секунду на Півдні та Південному Сході – найбільш суха й стабільна погода.