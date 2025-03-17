В части областей объявили штормовое предупреждение: где и как долго будет непогода

На вторник, 18 марта, в части Украины объявлено штормовое предупреждение. Ожидается шквальный ветер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Ударят ли в Украине сильные морозы

Штормовое предупреждение на 18 марта

Так, 18 марта в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Смотрите также Когда снова придет потепление

Штормовое предупреждение на 18 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, усиление ветра ожидается только на вторник. В целом в ближайшие трое суток ветер в Украине будет преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Синоптики также прогнозировали, что 18 марта в юго-восточной части, днем и северных областях местами пройдет небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. В среду, 19 марта, в Украине, кроме западных и большинства южных областей, небольшой, в восточных областях умеренный мокрый снег.

Ночью 0 – -8 градусов, в Карпатах до -13 градусов, на Юго-Востоке 18 марта от +3 до +3 градусов. Днем в Украине 0 – +7 градусов.

Уже 20 марта осадков в Украине не будет. Ночью от +1 до -5 градусов, днем +5 – +10 градусов, на Юго-Западе до +13 градусов