"Осторожно, грозы и шквалы": в 8 областях Украины объявили штормовое предупреждение

Украинцев предупреждают об ухудшении погоды. В частности, в восьми областях нашего государства 2 июня было объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предупреждают, что в Украине снова ожидаются грозы. Кроме того, резкое усиление ветра.

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В каких областях объявили штормовое предупреждение

Заметим, что штормовое предупреждение объявили только на Западе нашего государства. В частности, в восьми областях:

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Львовской,

Черновицкой,

Волынский,

Ровненской,

Хмельницкой,

Тернопольской.

2 июня днем в западных областях грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый),

– отметили в Укргидрометцентре.

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В Украине объявили штормовое предупреждение / Скриншот 24 Канала

В Украину идут грозовые дожди и похолодание

Заметим, что ранее в эксклюзивном комментарии 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что к нашему государству будет приближаться атмосферный фронт. На большинстве территорий он будет как раз с северо-запада.

Так что ожидается усиление осадков, в частности, будут грозовые дожди. Также будет происходить ощутимое похолодание.

По словам синоптика, дождь начнется ближе к вечеру 2 июня. В субботу он накроет большинство областей. Однако уже 4 июня, вероятно, будет вообще без осадков.