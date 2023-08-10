В Украине объявили штормовое предупреждение: дожди минуют только 4 области

10 августа 2023, 15:20
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Украину не покидают осадки: завтра, 11 августа, почти по всей стране объявили штормовое предупреждение. Ненастье обойдет только четыре области.

По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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Ожидают грозы и шквалы

В большинстве областей ожидают грозы, град, шквалы и сильные дожди.

Ненастье обойдет 4 области:

  • Житомирскую;
  • Киевскую;
  • Винницкую;
  • Одесский.

На Левобережье в отдельных районах прогнозируют шквалы 15 - 20 метров в секунду, а в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях - значительные дожди.


Штормовое предупреждение для большинства областей Украины / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Облачно, но тепло

Температура ночью будет достигать 12 – 17 градусов тепла, в Восточных и Южных областях 17 – 22 градусов; днем 21 – 26 градусов, на Востоке и Одесской области до 29 градусов тепла.

Ветер преимущественно северный (в Восточных областях Восточный), 7 – 12 метров в секунду.

Погода в Киеве

По данным синоптиков, в столице 11 августа облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью будет достигать отметки 12 – 17 градусов тепла, днем 21 – 26 градусов, в Киеве ночью ожидают 14 – 16 градусов тепла, днем 23 – 25 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +24...+26
  • Ужгород +22...+24
  • Львов +22...+24
  • Ивано-Франковск +22...+24
  • Тернополь +22...+24
  • Черновцы +21...+23
  • Хмельницкий +22...+24
  • Луцк +21...+23
  • Ровно +22...+24
  • Житомир +24...+26
  • Винница +24...+26
  • Одесса +26...+28
  • Николаев +25...+27
  • Херсон +26...+28
  • Симферополь +26...+28
  • Кропивницкий +24...+26
  • Черкассы +23...+25
  • Чернигов +21...+23
  • Сумы +22...+24
  • Полтава +23...+25
  • Днепр +23...+25
  • Запорожье +27...+29
  • Донецк +24...+26
  • Луганск +24...+26
  • Харьков +22..+24


Прогноз погоды на 11 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра.

Автор: Анастасія Лукашевська