В Украине объявили штормовое предупреждение: дожди минуют только 4 области

Украину не покидают осадки: завтра, 11 августа, почти по всей стране объявили штормовое предупреждение. Ненастье обойдет только четыре области.

По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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Ожидают грозы и шквалы

В большинстве областей ожидают грозы, град, шквалы и сильные дожди.

Ненастье обойдет 4 области:

Житомирскую;

Киевскую;

Винницкую;

Одесский.

На Левобережье в отдельных районах прогнозируют шквалы 15 - 20 метров в секунду, а в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях - значительные дожди.



Штормовое предупреждение для большинства областей Украины / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Облачно, но тепло

Температура ночью будет достигать 12 – 17 градусов тепла, в Восточных и Южных областях 17 – 22 градусов; днем 21 – 26 градусов, на Востоке и Одесской области до 29 градусов тепла.

Ветер преимущественно северный (в Восточных областях Восточный), 7 – 12 метров в секунду.

Погода в Киеве

По данным синоптиков, в столице 11 августа облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью будет достигать отметки 12 – 17 градусов тепла, днем 21 – 26 градусов, в Киеве ночью ожидают 14 – 16 градусов тепла, днем 23 – 25 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +24...+26

Ужгород +22...+24

Львов +22...+24

Ивано-Франковск +22...+24

Тернополь +22...+24

Черновцы +21...+23

Хмельницкий +22...+24

Луцк +21...+23

Ровно +22...+24

Житомир +24...+26

Винница +24...+26

Одесса +26...+28

Николаев +25...+27

Херсон +26...+28

Симферополь +26...+28

Кропивницкий +24...+26

Черкассы +23...+25

Чернигов +21...+23

Сумы +22...+24

Полтава +23...+25

Днепр +23...+25

Запорожье +27...+29

Донецк +24...+26

Луганск +24...+26

Харьков +22..+24



Прогноз погоды на 11 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра.