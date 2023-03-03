В Киеве и ряде регионов объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

3 марта 2023, 17:26
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Источник:

Укргидрометцентр

4 марта в столице и большинстве областей синоптики объявили штормовое предупреждение. Причиной тому стала угроза сильных порывов ветра.

Порывы ветра днем будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Поэтому объявлен желтый уровень опасности.

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Где объявили штормовое предупреждение

Укргидрометцентр объявил I, то есть желтый уровень опасности в:

  • Киеве и Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Кировоградской области;
  • Черкасской области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкой области;
  • Ровенской области;
  • Волынской области;
  • Львовской области;
  • Тернопольской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Закарпатской области.

В Укргидрометцентре отмечают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Штормовое предупреждение в Украине на 4 марта / Карта Укргидрометцентра

Основные правила безопасности во время сильного ветра

При сильных порывах ветра нужно соблюдать основные правила безопасности, которые помогут сохранить жизнь и здоровье. В частности:

  • плотно закройте все окна дома и уберите с балконов предметы, которые могут выпасть на улицу;
  • на улице следует держаться подальше от деревьев, зданий, рекламных щитов и линии электропередач;
  • если порывы ветра усиливаются, следует укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегайте возможного пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также парковка рядом с ними автотранспорта – сорванные ветром ветви могут представлять большую опасность;
  • находясь в помещении, необходимо обесточить его и выключить газ, убрать с подоконников и балконов незакрепленные предметы;
  • при падении деревьев или веток, травмировании людей и т.п. немедленно информируйте экстренные службы по телефонам 101 или 103.
Автор: Іван Магуряк