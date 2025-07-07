Грозы, град и шквалы – непогода накроет часть Украины: где объявили штормовое предупреждение
- Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в части областей 8 июля, ожидаются грозы, град и сильные шквалы.
- Непогода будет в западных областях, погодные условия могут осложнить движение транспорта и работу энергетических и коммунальных предприятий.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях для части областей во вторник, 8 июля. Некоторые регионы ожидают грозы, град и сильные шквалы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на областные центры по гидрометеорологии и Укргидрометцентр. В некоторых областях непогода может вызвать осложнения.
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Где прогнозируют непогоду
По данным в Укргидрометцентра, в течение 8 июля в западных областях пройдут грозы. Днем ожидаются сильные порывы ветра скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Сильные дожди пройдут на Закарпатье и Прикарпатье.
В частности, предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Ровенской, Волынской, Винницкой, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей. Из-за этого объявлен 1-й уровень опасности – желтый.
Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, работы энергетических и коммунальных предприятий, строительной отрасли,
– предостерегают синоптики.
К слову, в течение 8 июля в Житомирской и Киевской областях пройдут кратковременные дожди. В целом по Украине ветер будет южный и юго-западный, скоростью от 7 до 12 метров в секунду.