Грозы, град и шквалы – непогода накроет часть Украины: где объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях для части областей во вторник, 8 июля. Некоторые регионы ожидают грозы, град и сильные шквалы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на областные центры по гидрометеорологии и Укргидрометцентр. В некоторых областях непогода может вызвать осложнения.

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Где прогнозируют непогоду

По данным в Укргидрометцентра, в течение 8 июля в западных областях пройдут грозы. Днем ожидаются сильные порывы ветра скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Сильные дожди пройдут на Закарпатье и Прикарпатье.

В частности, предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Ровенской, Волынской, Винницкой, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей. Из-за этого объявлен 1-й уровень опасности – желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, работы энергетических и коммунальных предприятий, строительной отрасли,

– предостерегают синоптики.

К слову, в течение 8 июля в Житомирской и Киевской областях пройдут кратковременные дожди. В целом по Украине ветер будет южный и юго-западный, скоростью от 7 до 12 метров в секунду.