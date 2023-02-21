Украину накроет штормовой ветер: синоптики предупреждают об опасности
Уже сегодня, 21 февраля, всю территорию Украины накроет сильный ветер. Порывы местами будут достигать 25 метров в секунду. Поэтому нужно быть максимально осторожными и соблюдать ряд правил.
Во вторник будет прохождение атмосферного фронта. Поэтому на всей территории нашего государства усилится ветер, рассказала 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Украинцев предупреждают о сильном ветре
Атмосферный фронт будет приходить с северо-запада и сопровождаться осадками. Тем временем порывы ветра могут достичь 17 – 22 метров в секунду.
В западных областях даже кое-где 25 метров в секунду. То есть довольно-таки активный атмосферный фронт, активные процессы будут происходить, соответственно ветер будет ощутимым, поэтому нужно быть внимательными и осторожными,
– подчеркнула Птуха.
Правила безопасности во время ветра
Из-за сильного ветра спасатели установили I (желтый) уровень опасности. Людям рекомендуют придерживаться ряда правил. В частности:
- старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
- держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут повлечь их повреждение;
- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закройте окна, двери, чердаки в домах;
- уберите с балконов, лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.