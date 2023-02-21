Украину накроет штормовой ветер: синоптики предупреждают об опасности

Уже сегодня, 21 февраля, всю территорию Украины накроет сильный ветер. Порывы местами будут достигать 25 метров в секунду. Поэтому нужно быть максимально осторожными и соблюдать ряд правил.

Во вторник будет прохождение атмосферного фронта. Поэтому на всей территории нашего государства усилится ветер, рассказала 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Украинцев предупреждают о сильном ветре

Атмосферный фронт будет приходить с северо-запада и сопровождаться осадками. Тем временем порывы ветра могут достичь 17 – 22 метров в секунду.

В западных областях даже кое-где 25 метров в секунду. То есть довольно-таки активный атмосферный фронт, активные процессы будут происходить, соответственно ветер будет ощутимым, поэтому нужно быть внимательными и осторожными,

– подчеркнула Птуха.

Правила безопасности во время ветра

Из-за сильного ветра спасатели установили I (желтый) уровень опасности. Людям рекомендуют придерживаться ряда правил. В частности: