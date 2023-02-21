У вівторок буде проходження атмосферного фронту. Через це на всій території нашої держави посилиться вітер, розповіла 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Українців попереджають про сильний вітер
Атмосферний фронт буде надходити з північного заходу та супроводжуватиметься опадами. Тим часом пориви вітру сягнуть 17 – 22 метрів на секунду.
У західних областях навіть подекуди 25 метрів на секунду. Тобто доволі таки активний атмосферний фронт, активні процеси будуть відбуватися, відповідно вітер буде відчутний, тож треба бути уважними і обережними,
– підкреслила Птуха.
Правила безпеки під час вітру
Через сильний вітер рятувальники встановили I (жовтий) рівень небезпеки. Людям рекомендують дотримуватися низки правил. Зокрема:
- намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
- тримайтеся якнайдалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закрийте вікна, двері, горища у будинках;
- приберіть з балконів, лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.