Сняли с розыска ТЦК: нужно ли платить штраф и в каких случаях его аннулируют

В Украине растет количество вопросов относительно розыска ТЦК и возможных штрафов для военнообязанных. Юристы объясняют, что сам факт снятия не всегда означает автоматическую отмену финансового наказания.

В то же время существует условие, при котором штраф может быть аннулирован без дополнительных решений. Об этом рассказывает юрист Владислав Дерий.

Что известно о штрафе после розыска ТЦК?

Как объясняют юрист, розыск и наложение штрафа являются разными юридическими процедурами, которые не всегда связаны между собой. По информации специалистов, если лицо было снято с розыска без вынесения постановления об административном правонарушении, штраф фактически не применяется.

В таком случае отсутствует само решение о привлечении к ответственности, а следовательно – и финансовое наказание. В то же время, если постановление о штрафе уже было вынесено ранее, оно остается в силе даже после снятия лица с розыска. То есть сам факт прекращения розыска не отменяет автоматически уже принятое решение об административном взыскании.

Юрист отмечает: розыск означает, что лицо пытались установить или найти из-за возможных нарушений правил воинского учета или мобилизационного законодательства.

Штраф же является отдельным видом ответственности, который применяется только после соответствующего решения уполномоченного органа.

Какие причины розыска военнообязанных?

Стоит заметить, что речь идет не об уголовном розыске, а об административной процедуре. Ее целью является доставить военнообязанного в ТЦК для составления протокола и возможного наложения штрафа, ведь ответственность применяется только при личном присутствии.

Чаще всего основаниями для розыска являются является нарушение правил воинского учета, в частности:

отсутствие на учете по месту жительства;

неведение учета на работе или по месту учебы;

игнорирование повестки или вызова в ТЦК;

неявка на военно-врачебную комиссию;

неуточнение военно-учетных данных.

Также основанием могут быть попытки уклонения от воинского учета или мобилизации. В случае выявления таких нарушений ТЦК может обратиться в полицию для задержания лица.

Соответствующая информация вносится в государственный реестр военнообязанных и отображается в электронных данных.

Как понять, что вы в розыске ТЦК?