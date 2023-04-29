Получили штраф за уклонение от мобилизации: адвокат посоветовал, что делать

В Украине идет общая мобилизация, все мужчины потенциально могут получить повестку. В настоящее время активно обсуждаются уклонение от мобилизации и возможность получить штраф за эти действия.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал правомерно ли это и на примере объяснил, как обжаловать такие решения. В частности, к нему обратился военнообязанный, который у себя в "Действии" увидел сообщение об открытом уголовном производстве за уклонение от мобилизации.

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Речь идет о статье 210 пункта 1 КУоАП "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Впрочем, по словам мужчины, он не получал повесток, хотя и проживает по своему адресу регистрации.

Адвокат подчеркнул, что должным образом повестка может быть вручена только личная с вашей подписью, которую вы получили. Или вручение повестки через администрацию вашего предприятия, когда руководителю вручают соответствующие повестки его сотрудникам.

Если вам повестка нигде не вручалась, вы нигде не расписывались, то соответственно у вас есть все основания для обжалования таких штрафов,

– заявил юрист.

Какие штрафы вообще угрожают уклоняющимся

Первый штраф – от 100 до 200 тысяч рублей – это от 1700 до 3400 гривен. Второй штраф – в случае совершения в течение года того же правонарушения – от 3400 до 5200 гривен.

Я бы советовал его обжаловать в случае, если вы его получили, для того чтобы далее этот штраф не перерос уже в уголовное производство,

– говорит Кравец.

Заметьте, что на обжалование штрафа 10 дней.

За игнорирование повестки в период военного времени в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность.