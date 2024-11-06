В 2 раза больше, чем за весь 2023 год: в Украине выросло количество штрафов за воинский учет

С начала 2023 года резко возросло количество производств, открытых из-за нарушения правил воинского учета. Только за 2024 год дел стало более 21 тысячи.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на платформу Опендатабот. В частности, в этом году открыто 21 336 долгов за 10 месяцев 2024 года в Украине по данным Министерства юстиции.

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Увеличилось количество штрафов среди женщин

Для сравнения, за весь 2023 год этот показатель составил лишь 10 542 производства. Только 33% из открытых в этом году производств удалось закрыть путем уплаты штрафа, тогда как в прошлом году закрытыми было 72% дел.

Подавляющая часть долгов принадлежит мужчинам – на них приходится 21 161 производство, что составляет 99% от общего количества. В то же время увеличивается количество штрафов и среди женщин. За год количество производств в отношении женщин выросло в 1,4 раза – с 121 дела в прошлом году до 175 в этом году.

С 1 октября 2023 года воинский учет стал обязательным для женщин определенных профессий в возрасте от 18 до 60 лет. В случае игнорирования этого требования до 17 июля 2024 года они также подлежат штрафам.

Динамика нарушения воинского учета / Фото Опендатабот

Ограничения для должников

Опендатабот также отмечает, что должники со штрафами за нарушение воинского учета сталкиваются с рядом ограничений: от блокировки банковских счетов до запрета на регистрацию имущественных сделок.

Кроме того, наличие долга становится публичной информацией, которую могут проверять работодатели при трудоустройстве.

К слову, Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения в Украине на 90 дней. Новый срок действия военного положения и мобилизации продлится до 7 февраля 2025 года.