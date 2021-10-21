Штрафы по 17 тысяч гривен и платные тесты: как люди добираются из Киева в другие города Украины

С 21 октября в Украине изменились правила проезда по стране. В частности, лицо должно предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест.

Сделать экспресс-тест на антиген на коронавирус теперь можно в Киеве на вокзалах. Ждать результат придется полчаса. Пассажиры возмущаются – говорят, что власти должны обеспечить людей бесплатными тестами. Что происходит в столице – читайте в материале.

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Какова ситуация на железнодорожном вокзале Киева

21 октября в холле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве развернули лабораторию для проведения экспресс-тестирования на COVID-19. На входе, где проверяют температуру, очередей нет. Однако многие выстроились на первом этаже, чтобы сделать тест за 15-30 минут – он будет действовать 72 часа.

На входе в вокзал проверяют температуру / Фото Алины Туришин, 24 канал

Пассажирка Анна говорит, что пришла узнать, что это за тест. Говорит, что прививки от COVID-19 сделала, однако у нее нет сертификата.

Мы не можем попасть домой. Мы хотим хотя бы узнать, что это за тест. В приложении может подтянуться, если есть ID-карта, а у нас – обычные паспорта. Поэтому мы не можем из приложения показать. Нам надо добраться в Николаев. BlaBlaCar за двоих стоит 700 гривен,

– рассказала женщина.

Очередь за тестами на железнодорожном вокзале Киева / Фото Алины Туришин, 24 канал

Тестирование на антиген стоит 350 гривен. Пассажир Вадим рассказал, что делал тест в "Жулянах" за 650 гривен. Однако заявляет, что против вакцинации.

У каждого человека есть право на самовыражение. Я не хочу вакцинироваться, я не хочу колоться. Зачем мне себя заражать? Я здоровый человек, у меня нормальный иммунитет. Поэтому мне этого не надо. Если наша власть нас к этому вынуждает, то пусть сделает бесплатные тесты – дайте возможность людям свободно передвигаться по городам,

– заявил Вадим.

Экспресс-тесты делают за 350 гривен / Фото Алины Туришин, 24 канал

Анастасия рассказала, что добирается в Киев ежедневно на работу из Черниговской области. Тест сделала у себя в родном городе бесплатно. Будет ли вакцинироваться – еще не решила.

Не особо хочется, но заставляют, потому что потом не смогу даже на работу приехать. Я работаю в Киеве и постоянно добираюсь. В моем родном городе тоже делают платно тесты и для меня было большое удивление, когда я сделала бесплатно. Для меня не понятно, почему так. Я считаю, что либо везде должны платить, либо везде делать бесплатно,

– добавила девушка.

На втором этаже расположена еще одна лаборатория для проведения экспресс-тестирования. Здесь людей меньше, но цена одинаковая.

Лаборатория для проведения экспресс-тестирования на втором этаже железнодорожного вокзала Киева / Фото Алины Туришин, 24 канал

Галина наоборот – планирует вакцинироваться, однако через полгода, поскольку только переболела COVID-19 и у нее есть документы, которые это подтверждают. Однако они в другом городе, а приложение "Дия", по словам женщины, их не подтягивает. Она считала, что купив билет заранее, можно ехать без проблем. Однако за день до выезда все же пришла узнать детали.

Нигде справку я получить не могу. Хотя мне сказали, что в "Дия", но там ничего не закачивается. А проживаю я не в этом городе, поэтому к врачу пойти не могу. Приходится стоять в очереди и выбрасывать лишние деньги и время терять. Почему я должна платить за тест, если я болела и эта информация во всеукраинском реестре есть?

– возмутилась Галина.

Очередь на железнодорожном вокзале Киева / Фото Алины Туришин, 24 канал

Петр рассказал, что зарегистрировался в приложении, заполнил свои данные, простоял в очереди и сделал тест. Затем стал в следующую очередь, чтобы напечатали подтверждение.

Я знал, что такие требования с 21 октября. Я не вакцинирован и пока не планирую,

– отметил Петр.

Работник военизированной охраны "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" Алексей Гордиенко объяснил, что люди подходили, спрашивали, где можно сделать проверку от коронавируса. Однако, подчеркнул, что каждый третий день человек должен делать тест и отдавать 350 гривен.

С нашими зарплатами это не очень прекрасно. Это очень дорого, мне кажется. Наши власти должны обеспечить полностью и всем. У нас в законе написано, что при пандемии власти обязаны обеспечить население всеми средствами защиты, прививками и так далее. Почему я должен платить за экспресс-тест, хотя у меня есть антитела? Я переболел и у меня есть антитела. Почему я должен за свои деньги делать тест, чтобы сесть в поезд? Я купил билет, я переболел. Зачем каждые 72 часа делать? Почему власть не берет эти расходы на себя? Это очень интересно,

– уверен Гордиенко.

Конфликтов среди людей, по словам мужчины, не было – все придерживаются очереди и с пониманием относятся к ситуации.

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Какова ситуация на главном автовокзале Киева

На главном автовокзале Киева, который расположен на Демеевской площади, пассажиров проверяет полиция. Людей просят показать сертификат о вакцинации, экспресс-тест или справку, что делать прививку нельзя. Водители рассказывают, что проверки проводятся на выезде из автовокзала. Однако количество пассажиров резко уменьшилось.

В случае отсутствия одного из документов –. Сделать экспресс-тест на наличие коронавируса можно и на автовокзале – на втором этаже. Стоимость –

На главном автовокзале Киева делают экспресс-тесты за 495 гривен / Фото Алины Туришин, 24 канал

Лабораторная медсестра Наталья рассказала, что их вызвали утром, 21 сентября, из-за нового карантинного ограничения.

Утром было мало людей, а сейчас начался поток. Многие возмущены, но это не от нас зависит. Люди обвиняют государство и власть. Мы сами – лабораторные медсестры, а сегодня утром позвонили и сказали, чтобы мы выезжали, и мы стали выездными. Дали компьютер, а в углу проводим тест,

– сообщила медсестра.

Между тем на главном сайте "Укрзализныци" появилось сообщение, согласно которому, с 21 октября для пассажиров старше 18 лет посадка в поезда – только с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом на COVID-19 (сделанным не более чем за 72 часа до поездки).