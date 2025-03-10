В Раду внесли правки, чтобы нарушители могли не платить штрафы от ТЦК при одном условии

Народным депутатам предлагается к рассмотрению законопроект, согласно которому можно будет аннулировать штрафы от ТЦК военнообязанным мужчинам. Условием для этого станет добровольная служба в армии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету". Проект №12093 предлагает простимулировать нарушителей воинского учета оплатить штрафы или присоединиться к армии.

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Какие изменения в наказании за нарушение воинского учета предлагает законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях за уклонение от правил воинского учета и законодательства о мобилизации.

Предлагается изменить статью 247, которая предусматривает штрафы за нарушение воинского учета. Так, если нарушитель пойдет служить, то админпроизводство на него не откроют. А если уже открыли, то оно подлежит закрытию.

Также военнообязанные имеют право оплатить 50% штрафа, то есть 8500 гривен вместо 17000. В комитете добавили, что это разрешается, если человек в первые 10 календарных дней с момента получения штрафа самостоятельного обратится относительно в уполномоченные органы. Он должен сообщить о совершении правонарушения и дать согласие на рассмотрение дела.

Такое заявление подается лично в письменной форме или через электронный кабинет в Резерв+.

В случае неуплаты штрафа в течение 30 дней со дня вступления в законную силу постановления, его исполнение будет принудительным.

За два месяца 2025 года уже открыто 9658 исполнительных производств из-за просроченных штрафов от ТЦК. Я количество почти равна открытым делам за весь 2023 год.

Служба внешней разведки сможет рассматривать дела о нарушении воинского учета

Это еще одно изменение, которое предлагает комитет в законодательство. Служба внешней разведки Украины будет иметь право накладывать такие штрафы.

Добавим, что дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии человека, который привлекается к ответственности. Без него рассматривать дело можно, если есть данные о своевременном извещении о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела.