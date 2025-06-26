Штрафы от ТЦК в разных областях Украины: кто является лидером по количеству

В Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация на фоне военного положения. В то же время фиксируется резкий рост количества производств за нарушение правил воинского учета.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на данные OpenDataBot.

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Антирекорды по штрафам от ТЦК

С апреля по июнь 2025 года ТЦК и СП вынесли более 11 тысяч штрафов, а общее количество производств с начала года превысило 28 тысяч.

Рекордным месяцем стал апрель – было открыто 5 682 дела. Антирекорд по количеству штрафов на одного человека зафиксировали в Черниговской области. Местный ТЦК открыл аж 8 дел против одного мужчины – 5 за апрель, еще 3 – в начале июня.

По данным OpenDataBot, лидером по количеству штрафов от ТЦК является Киев – 3 835 производств с начала года. Ситуация по областям:

Днепропетровская область – 2 984;

Сумская – 2 464;

Одесская – 2 438;

Харьковская – 2 151.

Количество производств за штрафы ТЦК в разных областях / Фото OpenDataBot

Против мужчин в возрасте 25 – 45 лет открыто 82% полномочий. Только 46 дел (0,16%) касаются женщин. В среднем ТЦК открывают около 4,7 тысяч производств ежемесячно.